Tσέφεριν: «Aνοικτό το ενδεχόμενο για αγώνες Champions League στις ΗΠΑ μετά το 2025»

Ο Σλοβένος μεγαλοπαράγοντας ανέφερε ότι δεν αποκλείεται ορισμένοι αγώνες της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης να φιλοξενηθούν σε γήπεδα των ΗΠΑ από τη σεζόν 2025-26! Μάλιστα, ισχυρίστηκε πως κάτι τέτοιο άρχισε να υφίσταται από τη στιγμή που το Μουντιάλ θα φιλοξενηθεί αμερικανική Ήπειρο, ενώ καθοριστικό ρόλο έχει και η ανάπτυξη του αθλήματος στην άλλη μεριά του Ατλαντικού.

Επιπροσθέτως ο Τσέφεριν τόνιζε ότι ελκύεται να διοργανώνει αγώνες στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω των οικονομικών ανταμοιβών που προσφέρονται.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Είναι πιθανό να διεξαχθούν αγώνες Champions League στις ΗΠΑ. Αρχίσαμε να συζητάμε γι’ αυτό, αλλά για μετά το 2025, καθώς οι τελικοί της διοργάνωσης είναι καθορισμένοι μέχρι το 2025. Το ποδόσφαιρο είναι εξαιρετικά δημοφιλές στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Αμερικανοί είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα μεγάλο ποσό. Έτσι θα ακολουθήσουν το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο όπως οι λάτρεις του μπάσκετ στην Ευρώπη ακολουθούν το ΝΒΑ».

UEFA president Aleksander Ceferin is open to a discussion about playing significant Champions League games in the United States 👀🇺🇸https://t.co/3Etk80jHRf