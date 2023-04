Τρελαίνει τις ΗΠΑ ο Γιακουμάκης - Το ρεκόρ που πρόλαβε να πετύχει (pic)

Πράγματα και θαύματα κάνει στις ΗΠΑ ο άλλοτε στράικερ της ΑΕΚ και πρώην επιθετικός της Σέλτικ, Γιώργος Γιακουμάκης. Ο διεθνής φορ σκοράρει ακατάπαυστα και κατάφερε μόλις σε λίγες εβδομάδες να πετύχει ένα ιστορικό ρεκόρ.

Πέντε ματς στο αρχικό σχήμα της Ατλάντα, πέντε ματς που σκοράρει! Ένα εντυπωσιακό σερί που δεν τον έχει φέρει απλά στο Top-5 των πρώτων σκόρερ του MLS, αλλά του χάρισε κι ένα μοναδικό ρεκόρ τα τελευταία 21 χρόνια στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα, ο Γιακουμάκης έγινε ο πρώτος παίκτης στην κατηγορία που βρίσκει δίχτυα στα πρώτα του πέντε ματς ως βασικός, μετά τον Τέιλορ Τουέλμαν που το είχε πετύχει αγωνιζόμενος για τη New England Revolution το μακρινό 2002!

Ο Αμερικανός κατέχει και το all-time ρεκόρ έχοντας θέσει τον πήχη στα έξι παιχνίδια, συνεπώς αν ο πρώην φορ των Καθολικών σκοράρει και απέναντι στο Νάσβιλ, θα ισοφαρίσει τούτη την επίδοση.

5 - @ATLUTD's Giorgos Giakoumakis is the second player in MLS history to score in each of his first five starts, joining Taylor Twellman (first 6 in 2002). Introduction. pic.twitter.com/MSlDHn6AHm