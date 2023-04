Τι πιο σύνηθες: η Αλ Νασρ έχασε, ο Κριστιάνο είχε νεύρα και τα έβαλε με τον πάγκο της ομάδας του (vid)

Η Αλ Νασρ ηττήθηκε με 1-0 από την Αλ Ουεντά για τον ημιτελικό του King Cup κι έτσι αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Και, μάλιστα, οι αντίπαλοι της ομάδας του Πορτογάλου σούπερ σταρ έπαιζαν και με δέκα παίκτες από το 53ο λεπτό της αναμέτρησης.

Με το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου, ο Κριστιάνο πήγε απογοητευμένος και οργισμένος στα αποδυτήρια και δεν παρέλειψε να τα... βάλει και με τον πάγκο της Αλ Νασρ.

@Cristiano Ronaldo fumes at his own bench after @AlNassrFC_EN go in behind at half-time. 😳 pic.twitter.com/8y4insomL1