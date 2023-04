«Θέλει να επενδύσει στη Ρόμα ο Μαρινάκης» (pic)

Μετά τον Ολυμπιακό και τη Νότιγχαμ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ετοιμάζεται να κάνει... μπάσιμο και σε τρίτη ομάδα, αφού όπως αποκάλυψε ο Άγγλος δημοσιογράφος, Τζέιμι Μάρτιν, ο Έλληνας επιχειρηματίας ενδιαφέρεται να επενδύσει στη Ρόμα.

Πριν από λίγες ημέρες υπήρχαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ο Μαρινάκης ενδιαφερόταν να αγοράσει ομάδα της Serie A, με τον Τζέιμι Μάρτιν, που ασχολείται με το ρεπορτάζ της Νότιγχαμ να αποκαλύπτει το όνομα της Ρόμα.

