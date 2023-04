Γκολ α λά playstation στην Ουρουγουάγη (vid)

Η Πενιαρόλ έφυγε με το «διπλό» από την έδρα της Πλάζα Κολόνια για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Ουρουγουάης. Το παιχνίδι ήταν ισόπαλο μέχρι το 97, όπου και ο Ερνάντες σκόραρε και χάρισε τους τρεις βαθμούς της νίκης στην ομάδα του.

Το γκολ όμως του 32χρονου επιθετικού δεν ήταν μόνο κρίσιμο, αλλά και άκρως εντυπωσιακό.

Abel Hernández really did 𝐭𝐡𝐢𝐬 with the last kick of the game to win it for Peñarol 🤯🚲



(via @tenfieldoficial) pic.twitter.com/ntF8Wos4Bm