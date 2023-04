Άκπομ: «Ταπεινός και ευλογημένος, που έλαβα αυτό το βραβείο»

Ο Τσούμπα Άκπομ αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης του φετινού πρωταθλήματος της Championship, αφού έκανε μια εξαιρετική σεζόν. Σε 36 συμμετοχές με τα φανέλα της Μίντλεσμπρο κατάφερε να σκοράρει 28 γκολ και να φτάσει σε αυτή τη μεγάλη διάκριση.

Ο ίδιος με ανάρτηση στα social media τόνισε ότι νιώθει ταπεινός και ευλογημένος, που κατάφερε να κερδίσει αυτό το βραβείο.

«Ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Τσάμπιονσιπ. Νιώθω εξαιρετικά ταπεινός και ευλογημένος που έλαβα αυτό το βραβείο. Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο σκαμπανεβάσματα, αλλά έχω μάθει τόσα πολλά μέσε από αυτή διαδρομή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, την οικογένειά μου, τους οπαδούς και όλους όσους με στήριξαν».

Championship player of the season 🏆 Feeling extremely humbled and blessed to receive this award. It’s been a journey full of ups and downs but I’ve learnt so much on the way. I’d like to thank my teammates , my family , fans and everyone that’s supported me. #Godsplan 🙏🏾♥️ @EFL pic.twitter.com/NJBj8aqGf6