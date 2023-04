Όπως πρέπει σε πρωταθλητές: «κάηκε» η Νάπολη στην υποδοχή μετά το διπλό στο Τορίνο (vids)

Η αποστολή της Νάπολι έφτασε λίγο πριν τις 4:00 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο Napoli-Capodichino.

Ο Βίκτορ Όσιμεν και ο Κβίτσα Κβαρατσκέλια, τα δύο αστέρια της ομάδας του Λουτσιάνο Σπαλέτι, ανέβηκαν στην οροφή του λεωφορείου της ομάδας για να χαιρετήσουν τους χιλιάδες φιλάθλους. Το λεωφορείο, φεύγοντας από το αεροδρόμιο, ακολούθησαν στη συνέχεια δεκάδες σκούτερ στην πόλη.

Η Νάπολι, η οποία είναι 17 βαθμούς μπροστά από τη -δεύτερη της βαθμολογίας- Λάτσιο, επτά αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της σεζόν, θα έχει την Κυριακή την πρώτη ευκαιρία να επικυρώσει μαθηματικά τον τρίτο τίτλο πρωταθλητή Ιταλίας στην ιστορία του συλλόγου.

Οι παίκτες της Νάπολι πρέπει πρώτα να κερδίσουν τη Σαλερνιτάνα το Σάββατο για την 32η αγωνιστική, και να ελπίζουν ότι η Λάτσιο δεν θα κάνει το ίδιο την Κυριακή στο Μιλάνο απέναντι στην Ίντερ.

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι παραδέχτηκε ότι η ομάδα του έχει πλέον κάνει ένα μεγάλο βήμα προς το τρίτο «σκουντέτο» στην ιστορία του συλλόγου, περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά από αυτά της εποχής Μαραντόνα (1987, 1990), συνέστησε όμως λίγη ακόμα υπομονή.

