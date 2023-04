Έκαναν το Γουέμπλεϊ... κουρείο: Κούρεμα την ώρα του ημιτελικού! (pic)

Αυτό το... παράξενο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης των δύο ομάδων το απόγευμα της Κυριακής στο «Γουέμπλεϊ». Και εννοείται πως οι εικόνες έγιναν αμέσως viral καθώς μόνο συνηθισμένο δεν είναι το κούρεμα στο γήπεδο εν ώρα αγώνα!

Ίσως ο συγκεκριμένος οπαδός να έχει τόσες πολλές ασχολίες που δεν προλάβαινε να πάει άλλη ώρα για κούρεμα ή τέλος πάντων ο κομμωτής να μην έχει χρόνο στο κομμωτήριο. Ποιος ξέρει!

Why was there somebody having a hair cut at Wembley? 🤷‍♂️ pic.twitter.com/RvEmO7ZNsY