Την... είπε στη Τότεναμ ο Κάραγκερ: «Πάρτε κανονικό προπονητή όχι τον βοηθό του Κόντε!»

Ο βετεράνος ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ και νυν σχολιαστής στο Skysports προχώρησε σε ανάρτηση, στην οποία δε δίστασε να βάλει στο στόχαστρο τόσο τη διοίκηση των «σπιρουνιών» όσο και τον Κριστιάν Στελίνι κατακρίνοντας τις επιλογές του από την ημέρα που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

«Η εμφάνιση της Τότεναμ είναι ντροπή! Πώς έπαιξε με τετράδα αμυντικών για πρώτη φορά αυτή τη σεζόν, με τον Πόρο έναν μπακ που δεν μπορεί να αμυνθεί και τον Πέρισιτς που είναι εξτρέμ. Πάρτε έναν κατάλληλο προπονητή τώρα, όχι τον βοηθό του Κόντε», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Τζέιμι Κάραγκερ.

Newcastle are brilliant, they have been all season⚽️



Tottenham are a disgrace!



How have they gone to a back four for the first time this season, with Porro a full back that can’t defend & Perisic who is a winger 🤯



Get a proper manager in right now, not Conte’s mate