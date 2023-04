Ο Γιακουμάκης σκόραρε για 5ο συνεχόμενο ματς και αποχώρησε τραυματίας! (vid)

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, άνοιξε το σκορ για την Ατλάντα στην αναμέτρηση με την Σικάγο Φάιρ, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, φτάνοντας πλέον τα πέντε γκολ στο MLS.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης, ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα άτυχος αφού στο 53ο λεπτό, συγκρούστηκε με τον αντίπαλο τερματοφύλακα και αποχώρησε τραυματίας από την αναμέτρηση.

Right place, right time. Giorgos Giakoumakis strikes first for @ATLUTD. 💥



Watch live on #MLSSeasonPass: https://t.co/34tYpPzc6I pic.twitter.com/7OoWYhpCjc