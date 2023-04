Με Βαλμπουενά κόντρα στην ΑΕΚ ο Ολυμπιακός (vid)

Με σύστημα 4-2-3-1 παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Ζοσέ Ανιγκό για το ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play offs της Stoiximan Super League.

Συγκεκριμένα, ο Πασχαλάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Ροντινέι, Μπα, Σισέ και Ρέαμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας. Ο Εμβιλά με τον Χουάνγκ βρίσκονται στα χαφ, με τους Μπιελ, Βαλμπουενά και Φορτούνη μπροστά τους, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο Σεντρίκ Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAEK #Stoiximan pic.twitter.com/b3VSTdPyV3