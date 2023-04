Γκολ ο Φούντας στη νίκη της DC Γιουνάιτεντ στο Ορλάντο (vid)

Αυτό είναι το πρώτο γκολ που σημειώνει τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα του MLS ο Φούντας.

Οι δυο ομάδες αναμετρήθηκαν στο Ορλάντο για την 9η αγωνιστική και ο 27χρονος Έλληνας άσος άνοιξε το σκορ στο 15ο λεπτό.

Ο Κλιχ άνοιξε ωραία το παιχνίδι για τον Ρουάν, που κοντρόλαρε κι έβγαλε την κάθετη πάσα στον Φούντα, ο οποίος σετ τετ α τετ με τον τερματοφύλακα της αντίπαλης ομάδας έκανε το πλασέ και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Η Ορλάντο ισοφάρισε κατόπιν σε 1-1, αλλά η DC Γιουνάιτεντ πήρε τη νίκη με 3-1.

Taxi Fountas opens the scoring in Orlando with a fine finish.



