Ο Σφιντέρσκι σκόραρε με «κεραυνό» σε άμυνα... παιδική χαρά (vid)

Με την συμπλήρωση 36 λεπτών αγώνα, οι παίκτες της Σάρλοτ βρήκαν την άμυνα της Κολόμπους Κριου σε φάση... παιδικής χαράς αφού τα μαρκαρίσματα πήγαν... περίπατο, με τον Σφιντέρσκι να το εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο.

Ο πρώην επιθετικός του ΠΑΟΚ, έγινε αποδέκτης της μπάλας στο ύψος της μεγάλης περιοχής και με «κεραυνό» στη κίνηση, δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Karol Swiderski opens the score for @CharlotteFC 1-0 against Columbus.



