Ο Μέσι ταξίδεψε στη Βαρκελώνη με 15 βαλίτσες και την οικογένειά του!

Σύμφωνα με τον γνωστό Ισπανό ρεπόρτερ, Χεράρδ Ρομέρο ο Μέσι ταξίδεψε το Σάββατο στη Βαρκελώνη, παρέα με την οικογένειά του, έχοντας μαζί του 15 βαλίτσες.

Η αποκάλυψη του Ρομέρο άναψε «φωτιές» στους οπαδούς της Μπαρτσελόνα, που εδώ και καιρό ονειρεύονται την επιστροφή του Αργεντινού σταρ στην ομάδα τους.

Ο Χεράρδ Ρομέρο, μάλιστα σημείωσε ότι ο Μέσι είναι πιο κοντά από ποτέ στην επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα, αφού μαζί του είχε και το δεξί του χέρι, τον Πέπε Κόστα, που ακολουθεί παντού τον Αργεντινό σταρ.

