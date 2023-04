Βόμβα από την Daily Mail: Συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα ο Φιρμίνο!

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα ο 31χρονος επιθετικός, θα μετακινηθεί στους Καταλανούς με ελεύθερη μεταγραφή το καλοκαίρι, αφού το συμβόλαιο του με την Λίβερπουλ λήγει.

Οι Daily Mail κάνει λόγο για πλήρη συμφωνία του Βραζιλιάνου με τους «μπλαουγκράνα», χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η χρονική διάρκεια του συμβολαίου που θα υπογράψει ο Φιρμίνο.

Τη φετινή σεζόν, ο 31χρονος επιθετικός αριθμεί 33 συμμετοχές με 11 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ, συνολικά στα χρόνια που βρίσκεται στη Λίβερπουλ μετρά 360 συμμετοχές με 109 τέρματα!

Roberto Firmino has agreed a deal to join Barcelona when his Liverpool contract comes to an end in summer



