Πόσο Μαγκουάιρ! Έσπρωξε τον Σάμπιτσερ, τραυμάτισε τον Μαρσιάλ (vid)

Ο Άγγλος αμυντικός είχε κακή απόδοση στη ρεβάνς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με τη Σεβίλλη για τα προημιτελικά του Γιουρόπα Λιγκ. Οι «κόκκινοι διάβολοι» ηττήθηκαν με 3-0 εκτός έδρας και αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Μια από τις φάσεις που έγιναν viral και είχαν πρωταγωνιστή τον Μαγκουάιρ ήταν στο δεύτερο γκολ των γηπεδούχων.

Πρώτα έσπρωξε... άθελά του τον Μαρσελ Σάμπιτσερ, ο 29χρονος Αυστριακός αμυντικός έπεσε στα πόδια του Άντονι Μαρσιάλ και ο τελευταίος τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο.



While defending the corner that resulted in Sevilla goal, Harry Maguire was spotted pushing Sabitizer to fall over on the legs of Martial that eventually led to the injury of Martial. pic.twitter.com/ovq15dbSts