Ω, τι του είπε! «Φαρμάκι» από τον Μουρίνιο για τον... άτιτλο Κασάνο (vid)

Ο παλαίμαχος Ιταλός ποδοσφαιριστής είχε μιλήσει με άσχημα λόγια για τον Πορτογάλο τεχνικό, λέγοντας ότι γενικά βαριέται να δουλεύει και απολύτως τυχαία έγινε αυτός που έγινε, ο Μουρίνιο απάντησε με ατάκες του τύπου «Στη Ρεάλ θυμούνται τον Κασάνο μόνο για το μοουφάν του», αλλά η κόντρα συνεχίζεται.

Μετά το τέλος του αγώνα της Ρόμα με τη Φέγενορντ, ο Μουρίνιο κλήθηκε να κάνει δηλώσεις στο ιταλικό Sky Sport, σε απευθείας σύνδεση.

«Υπάρχει ένα στούντιο γεμάτο ειδήμονες και πρωταθλητές που θέλουν να σου κάνουν ερωτήσεις» λέει αρχικά ο δημοσιογράφος και ο Μουρίνιο δεν έχασε την ευκαιρία...

«Ο Κασάνο δεν είναι εδώ, σωστά;» ήταν η ατάκα που προκάλεσε γέλια και έγινε viral.

Antonio Cassano is a big critic of Mourinho



Presenter: "We have a studio full of champions..."



Mourinho: "Cassano isn't there, is he?"



