Μπάγερν Μονάχου: Τελειώνει ο Καν από CEO, πρώτος στόχος ο Λαμ για την αντικατάστασή του

Τέλος εποχής για τον Όλιβερ Καν στην Μπάγερν Μονάχου.

Η Μπάγερν Μονάχου, διανύει μία περίεργη χρονιά όσον αφορά τους στόχους που ήθελε εξαρχής να κατακτήσει, τους παίκτες που «έχασε» αλλά και απέκτησε στην αρχή της χρονιάς όπως επίσης και τους αρνητικούς λόγους για τους οποίους βρίσκεται στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα.

Έτσι, μετά την αλλαγή προπονητή μεσούσης της χρονιάς και ίσως στο πιο κομβικό σημείο της σεζόν, έρχονται αλλαγές και στο οργανόγραμμα για τους Βαυαρούς, με τον Όλιβερ Καν, να μετρά πλέον... μέρες στο Μόναχο.

Το ρεπορτάζ από την Γερμανία, αναφέρει πως ο άλλοτε τερματοφύλακας της Μπάγερν και της Εθνικής Γερμανίας, δεν είχε και τις καλύτερες σχέσεις με τους υπαλλήλους της ομάδας, με αποτέλεσμα τώρα που η ομάδα βρίσκεται σε κρίση και η θέση του κρίνεται επισφαλής, να μη λαμβάνει τη στήριξη που θα φανταζόταν.

Στόχος της Μπάγερν είναι να τον αντικαταστήσει ο Φίλιπ Λαμ, κάτι τέτοιο όμως τη συγκεκριμένη στιγμή, φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο, λόγω του ότι ο Λαμ έχει αναλάβει τη θέση του διευθυντή της οργανωτικής επιτροπής του EURO 2024 που θα πραγματοποιηθεί στη Γερμανία.

Μέχρι να βρεθεί αντικαταστάτης, τη θέση του CEO, αναλαμβάνει ο Χέρμπερτ Χάινερ.

I have been told that there is “an ongoing process” and a “matter of time” before Oliver Kahn, the CEO of Bayern, is removed from his position