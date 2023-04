Π@#$να όλα!

Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο ο Τοντ Μποέλι πρωταγωνιστεί στην απόλυτη ταινία καταστροφής της Τσέλσι και κάνει τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς να μοιάζει ημίθεος (και βάλε). Γράφει ο Σωτήρης Μήλιος…

Όταν σε ηλικία 18 ετών αποφοίτησε από το Landon School στο Μέριλαντ και γράφτηκε στο κολέγιο του William & Mary ήθελε να γίνει γιατρός ή φιλόσοφος.

Η μοναδική του ενασχόληση με τον αθλητισμό ήταν η… πάλη, ήταν μάλιστα μέλος της ομάδας του σχολείου του που κατέκτησε δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα στην Interstate Athletic Conference, μία άτυπη περιφέρεια για ακαδημαϊκή ιδρύματα πέριξ της πρωτεύουσας Ουάσινγκτον.

Προς τιμήν του, οι εγκαταστάσεις όπου προπονούνται σήμερα οι παλαιστές του σχολείου πήραν από το 2014 όνομα της οικογένειας του.

Στο κολέγιο γνωρίστηκε με τα οικονομικά. Ήταν μία καθημερινή πρόκληση από αυτές που αποτελούν την καύσιμη ύλη για τον οργανισμό του. Εκεί έμαθε πως να βγάζει λεφτά. Κι άλλα λεφτά. Ακόμα περισσότερα λεφτά. Λεφτά με ουρά. Λεφτά από παντού.

Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση του Forbes ο 49χρονος Αμερικανός αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας, είναι αυτή την στιγμή ο 516ος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μα αυτό δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία.

Τα λεφτά έρχονται, παρέρχονται, αλλάζουν χέρια. Το σημαντικό είναι η μέθοδος. Ο τρόπος. Η συνταγή.

Από το 2017 το όνομα του βρίσκεται σταθερά στην ετήσια λίστα της Business Journal με τους 500 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Είναι μέλος της λίστας του Bloomberg με τους 50 κορυφαίους επιχειρηματίες στον πλανήτη.

Μία του σκέψη, μία του κίνηση, μία του δήλωση, αρκεί για να δημιουργήσει αλλεπάλληλα επιχειρηματικά ντόμινο, να μετακινήσει δισεκατομμύρια δολάρια σε διάφορες κατευθύνσεις μέσα σε μερικά λεπτά.

Στο χαρτοφυλάκιο της Eldridge της επενδυτικής εταιρίας που ίδρυσε το 2015, φεύγοντας μετά από 14 χρόνια στην Guggenheim Partners βρίσκονται όλων των λογιών οι μπίζνες. Από διαχείριση πνευματικών / τηλεοπτικών δικαιωμάτων, μέχρι real estate, κατασκευαστικές, ασφαλιστικές, τεχνολογικές, ιατροφαρμακευτικές εταιρίες.

Ο τύπος επενδύει παντού. Στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Βάζει λεφτά, όπου οσμίζεται ευκαιρία, υπεραξία, κέρδος. Η όσφρηση του κέρδους είναι κάτι που δεν διδάσκεται πουθενά. Είτε το έχεις είτε όχι.

Όταν τον Μάιο του 2022 ολοκλήρωσε την ακριβότερη αγορά ποδοσφαιρική ομάδας στην ιστορία, όταν έδωσε τα χέρια με τον Ρόμαν Αμπράμοβιτς για την εξαγορά της Τσέλσι έναντι 3,1 δις δολαρίων, όλοι ήξεραν ότι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, δεν θα έβγαινε χαμένος.

Αυτό για το οποίο κανείς δεν ήταν σίγουρος ήταν για την επόμενη ημέρα των μπλε, που επί 19 χρόνια είχαν μάθει να λειτουργούν με ένα σταθερό, παγιωμένο και αδιαπραγμάτευτο μοντέλο υπό την ηγεσία του Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

Ο Τοντ Μποέλι είχε στην κατοχή του το 20% των μετοχών της ιστορικής ομάδας μπέιζμπολ Los Angeles Dodgers και μερίδια στις ομάδες μπάσκετ των Los Angeles Lakers και Los Angeles Sparks, αλλά από αυτό το soccer δεν σκάμπαζε τίποτα.

Το μόνο που έβλεπε ήταν ένα προϊόν με τεράστιο περιθώριο κέρδους. Μιλώντας σε ένα επιχειρηματικό forum λίγο πριν πάρει στα χέρια του, τις τύχες των Λονδρέζων, έκανε αυτό που κάνει συνήθως: ανέφερε νούμερα.

Είπε πως το ενεργό κοινό του ποδοσφαίρου είναι κοντά στα 4 δισεκατομμύρια. Το ενεργό κοινό του αμερικάνικού ποδοσφαίρου αγγίζει σύμφωνα με τις μετρήσεις τα 170 εκατομμύρια. Κι όμως, τα έσοδα των ομάδων του NFL ήταν πολύ μεγαλύτερα από αυτά μιας αναγνωρισμένης ομάδας της Premier League. Ήταν ο δικός του τρόπος για να εξηγήσει ότι δεν μπήκε στο ποδόσφαιρο… for the love of the game.

Μία από τις πρώτες του κινήσεις ως ιδιοκτήτης των μπλε ήταν να... καθαρίσει όλο τον περίγυρο, όλη την αυλή του προηγούμενου καθεστώτος. Άλλαξε τους πάντες. Συνταξιοδότησε τον ιστορικό πρόεδρο του συλλόγου Μπρους Μπακ και ολοκλήρωσε την συνεργασία με την Μαρίνα Γκρανόβσκαγια, που αποτελούσε τον εκτελεστικό αντιπρόσωπο του Αμπράμοβιτς, τον άνθρωπο που έτρεχε τα πάντα στην Τσέλσι και η οποία είχε βραβευτεί το φθινόπωρο του 2021 ως ο κορυφαίος ποδοσφαιρικός παράγοντας στην Ευρώπη στα ετήσια βραβεία Golden Boy της FIFA.

Έδιωξε τον legend του συλλόγου και τεχνικό σύμβουλο Πετρ Τσεχ, άλλαξε όλο το ιατρικό επιτελείο και έφερε δικό του λογιστικό τιμ για να τρέχει τα οικονομικά του συλλόγου.

Την ίδια στιγμή όμως έκανε όμως κάτι δυσνόητο, κάτι που έδειχνε αμετροέπεια. Όρισε τον εαυτό του ως (προσωρινό) Sporting Director του κλαμπ, μια θέση που διατήρησε και μέχρι πριν μερικές εβδομάδες. Ένας άνθρωπος με μηδενική σχέση με το ποδόσφαιρο, αίφνης αναλάμβανε να τρέξει ένα ποδοσφαιρικό πρότζεκτ, πιστεύοντας ότι του αρκούν το επιχειρηματικό του δαιμόνιο και μερικοί καλοί συμβουλάτορες.

Η πρώτη διαπραγμάτευση που «έτρεξε» ήταν η επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου στην Ίντερ. Δυσκολεύτηκε πολύ να καταλάβει για ποιο λόγο η Ίντερ ζητούσε δανεικό τον Βέλγο σέντερ-φορ. Στο μπάσκετ, στο μπέιζμπολ, στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, σε πράγματα που ήξερε δηλαδή, δεν υπάρχουν δανεικοί.

Η δική του αντιπρόταση ήταν ένα… trade. Αν η Ίντερ ήθελε τόσο πολύ τον Λουκάκου, θα μπορούσε να προσφέρει ως ανταλλαγή ένα δικό της «συμβόλαιο», πρότεινε μάλιστα -μεταξύ άλλων- ενδεικτικά τα ονόματα του Σκρίνιαρ, του Ντάμφρις, του Μπαστόνι. Οι Ιταλοί προσπαθούσαν να καταλάβουν αν τους κάνει πλάκα ή αν μιλάει σοβαρά.

Ο Βέλγος σέντερ-φορ επέστρεψε στο Μιλάνο με ενοίκιο 6,9 εκατομμυρίων λιρών, ωστόσο ο Μποέλι το θεώρησε μία κακή επιχειρηματική κίνηση. Είχε δίκιο. Η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της Τσέλσι, κάθε μέρα που περνάει χάνει και κάνα εκατομμύριο ευρώ από την αξία του. Σχεδόν καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν προτίθεται να προσφέρει το καλοκαίρι ποσό απόσβεσης για τον θηριώδη φορ.

Στον πρώτο μήνα της «εξουσίας» του αναλώθηκε στην δομική αναμόρφωση του κλαμπ και στις δημόσιες σχέσεις για να παγιώσει την παρουσία του στον κόσμο της ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Η πρώτη του μεταγραφή ήταν ο Ραχίμ Στέρλινγκ έναντι 47,5 εκατομμυρίων λιρών. Στην Τσέλσι πίστευαν ότι έτσι αποδυναμώνουν την Μάντσεστερ Σίτι και ενδυναμώνουν τον αγγλικό τους κορμό. Στην πραγματικότητα δεσμεύτηκαν με ένα γιγάντιο πενταετές συμβόλαιο με έναν 28χρονο παίκτη, ο οποίος είχε πιάσει το ταβάνι του.

Έκτοτε, ακολούθησαν άλλες 15 μεταγραφές. Η Τσέλσι δαπάνησε 611 εκατομμύρια ευρώ για να φτάσουμε στο τέλος της σεζόν και να μην έχει το αυτονόητο. Ένα εννιάρι. Κάποιον που να την βάζει μέσα. Μόνος του ο Χάαλαντ (32), έχει περισσότερα γκολ από ότι όλη η Τσέλσι (30).

Οι Λονδρέζοι επί των ημερών του Μποέλι πάτησαν ένα σωρό απάτητες κορυφές, όμως καμία δεν αποτελούσε τίτλο τιμής.

Έγινε ο πρώτος αγγλικός σύλλογος που κλείνει ένα οικονομικό έτος με ζημιά πάνω από ένα δις!

Για πρώτη φορά μετά το 1989 αποκλείστηκε από το πρώτο νοκ-άουτ παιχνίδι τόσο στο Κύπελλο όσο και στο Λιγκ Καπ.

Απέχει πιο κοντά στην ζώνη του υποβιβασμού (12 βαθμοί) από ότι από αυτή του Europa (14) ή του Champions League (17).

Ο Φρανκ Λάμπαρντ, ο τέταρτος προπονητής που κάθεται φέτος στον πάγκο, ξεκίνησε την δεύτερη θητεία με τέσσερις συνεχόμενες ήττες, επίτευγμα μοναδικό στην ιστορία της ομάδας.

Το χειρότερο όμως δεν είναι αυτό, αλλά η αμετροέπεια που αναδύει το κλαμπ από την κορυφή ως τα νύχια του. Σε μία επίδειξη αλαζονείας, υπερβολής, άγνοιας ο Αμερικανός ιδιοκτήτης των «μπλε» ερωτηθείς από Ισπανούς ρεπόρτερ στην Μαδρίτη, απάντησε ότι προβλέπει νίκη της ομάδας του με 0-3 μέσα στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» στον πρώτο προημιτελικό απέναντι στην Ρεάλ για τα προημιτελικά του Champions League.

Η Τσέλσι έχασε καθαρά και τα δύο παιχνίδι από την «βασίλισσα», στο γήπεδο έπαιζε μία ποδοσφαιρική ομάδα απέναντι σε μία που έπαιζε κάτι άλλο, σίγουρα όχι ποδόσφαιρο.

«Δεν αναγνωρίζω πια την ομάδα μου», ήταν το λεκτικό ξέσπασμα του Ντιντιέ Ντρογκμπά, ο οποίος δεν πίστευε στα μάτια του: «Το κλαμπ είχε μία αναμφισβήτητη κλάση στην εποχή Αμπράμοβιτς που δεν την έχει πια. Είναι σκληρό για μένα να βλέπω πως ξεφορτώνεται πια ανθρώπους που δουλεύουν για αυτήν. Πρέπει να επιστρέψουν στις αρχές και στις αξίες που είχαμε τόσα χρόνια».

Για τον Μποέλι που έμαθε να μετράει και να ζυγίζει τα πάντα με αριθμούς, ο συναισθηματισμός στις δουλειές είναι αδυναμία, όχι προτέρημα. Μόνο που το ποδόσφαιρο είναι μία χοάνη συναισθημάτων.

Απέλυσε άκομψα τον Τόμας Τούχελ για να πληρώσει το buy-out του Γκρέιαμ Πότερ των 20 εκατομμυρίων λιρών και να τον κάνει τον δεύτερο πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Του έδωσε έναν Πύργο της Βαβέλ και του ζήτησε τον κόσμο ολάκερο. Άμεσα. Όταν τον σχόλασε κι αυτόν μετά από 206 ημέρες, χρέωσε την Τσέλσι συνολικά με αποζημιώσεις άνω των 70 εκατομμυρίων, για να τελειώσει την σεζόν με τον… κανέναν στον πάγκο του.

Δεν είναι παράλογο ότι παρά τις εξαντλητικές οντισιόν για τον επόμενο (Λουίς Ενρίκε, Νάγκελσμαν, Ρούμπεν Αμορίμ μεταξύ άλλων) η Τσέλσι δεν έχει ιδέα ποιος είναι ο βασικός της στόχος. Κι αυτό γιατί δεν έχει ιδέα ποιο μοντέλο θέλει / πρέπει να ακολουθήσει.

Επηρεασμένος από τα πολυετή μακρόχρονα συμβόλαια των παικτών στο αμερικανικό μπέιζμπολ, ο Μποέλι έφερε και μία νέα μόδα. Τις πολυετείς συμφωνίες μαμούθ. Αυτή την στιγμή οι μπλε έχουν 12 παίκτες με συμβόλαια που λήγουν από το 2028 και μετά (Γουέσλι Φοφανά, Μπαντιασίλ, Μούντρικ, Νταβίντ Φοφανά, Φερνάντες, Μαντουέκε, Μάλο Γκούστο, Τζέιμς, Κουκουρέγια, Τσουκουεμέκα, Τσαλόμπα, Μπρόχα), τα δύο τελευταία πανάκριβα αποκτήματα ο Έντσο Φερνάντες και ο Μιχάιλο Μούντρικ υπέγραψαν για 9 και 8 χρόνια αντίστοιχα!

Μία ρισκαδόρικη οικονομική πολιτική, πρωτοφανής για το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, που δεσμεύει τεράστια ποσά για μισθούς, αφαιρώντας μεγάλο περιθώριο από αγωνιστική και οικονομική ευελιξία σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά.

Τα λεφτά όμως δεν είναι πρόβλημα. Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο τα νούμερα… θα βγουν. Κι αν δεν βγουν πάντα υπάρχουν πρόθυμοι Άραβες για να κάνουν απόσβεση της αμερικανικής επένδυσης.

Ο Μποέλι καταλαβαίνει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι στο ποδόσφαιρο 1+1 δεν κάνει πάντα 2. Υπάρχουν εκατομμύρια αστάθμητοι παράγοντες που μπορούν να καταστρέψουν την απόλυτη λογική των αριθμών που ο ίδιος διδάχθηκε.

Λίγο μετά από την νέα εντός έδρας ήττα από την Μπράιτον το περασμένο Σάββατο, κάποιοι από τα ακριβά διαρκείας της Τσέλσι στο πάνω διάζωμα, πάνω από τις προεδρικές θέσεις «κρεμάστηκαν» από τις πινακίδες για να τον κάνουν να αισθανθεί για πρώτη φορά στην ζωή του την σημασία της φράσης «λαϊκό δικαστήριο». Το μόνο σύνθημα γηπέδου που ήξερε μέχρι πέρσι το καλοκαίρι ήταν το ρυθμικό… De-fense. De-fense. De-fense!

Ο Μποέλι δεν έχει αποτύχει πουθενά έως τώρα στην ζωή του. Δεν έχει μάθει να χάνει, δεν ξέρει να χάνει. Λίγο μετά το τέλος του σαββατιάτικού ματς μπούκαρε στα αποδυτήρια του «Στάμφορντ Μπριτζ» και για πρώτη φορά τα έχωσε γερά στους παίκτες, αφήνοντας στην άκρη την αστική του ευγένεια και το ατσαλάκωτο στιλ.

Όσο πιστεύει ότι εκείνοι έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, τόσο περισσότερο θα μοιάζει με σκύλο που κυνηγά την ουρά του…