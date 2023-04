Η χαρά του ποδοσφαίρου: Έμαθαν πως πήραν την άνοδο και άρχιζαν να πανηγυρίζουν εν μέσω αγώνα! (vid)

Ένα μοναδικό περιστατικό συνέβη στην 4η κατηγορία της Αγγλίας, όπου οι παίκτες της Λέιτον Όριεντ έμαθαν λόγω ενός αποτελέσματος σε άλλο ματς πως πήραν την άνοδο και μαθηματικά και ξεκίνησαν να πανηγυρίζουν στον αγωνιστικό χώρο, σταματώντας να παίζουν.

Μπορεί η Λέιτον Όριεντ να ηττήθηκε με σκορ 2-0 από τη Τζίλιγχαμ, ωστόσο όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος δεν τους πείραξε καθόλου και αυτό διότι χάρη σε ήττα της Μπράντφορντ εξασφάλισε την άνοδο στην 3η κατηγορία της Αγγλίας (League One) τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος.

Το πιο περίεργο της υπόθεσης όμως δεν είναι αυτό, αλλά το γεγονός πως μόλις οι παίκτες της Λέιτον έμαθαν πως πήραν και μαθηματικά την άνοδο σταμάτησαν να αγωνίζονται και ξεκίνησαν να πανηγυρίζουν, με τους σχολιαστές της αναμέτρησης να αναφέρουν πως δεν έχουν δει ποτέ ξανά κάτι παρόμοιο.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης το... πάρτι συνεχίστηκε στα αποδυτήρια της ομάδας, με τους παίκτες να πανηγυρίζουν ξέφρενα.

Δείτε εδώ το βίντεο:

Leyton Orient found out they’d been promoted whilst their game against Gillingham was still going on and started celebrating on the pitch.



The Gillingham players were fuming… 🤣 pic.twitter.com/FAEEKHP8IS — Dirty Footballer 👊 (@DirtyFootbaIIer) April 19, 2023

🚂 "Rock me mama like a wagon wheel."



There's a lot of things that make this team unique, but the fact that they play Wagon Wheel by Darius Rucker about 20 times a day is right up there 🤣



You've got to love them. #LOFC #OneOrient pic.twitter.com/ZmmWNxNSKF — (P) Leyton Orient (@leytonorientfc) April 19, 2023