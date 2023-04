Άτυχος ο Μαρσέλο: Τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή (vid)

Ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα και έγινε αναγκαστική αλλαγή μόλις στο 30ό λεπτό του ματς του Κόπα Λιμπερταδόρες κόντρα στη Δε Στρόνγκεστ της Βολιβίας, όντας ήρεμος πάντως κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο.

Ο τεχνικός της «Φλου», Φερνάντο Ντινίζ, πάντως, στις δηλώσεις του επεσήμανε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

«Δεν χτύπησε κάπου, απλά ένιωσε ένα πιάσιμο στη γάμπα και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν πιο άνετο να τον βγάλουμε από το ματς για να μην τραυματιστεί».

