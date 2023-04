Για τον Γκατούζο μια σπίθα αρκεί και η φωτιά ανάβει! (vids)

Ιδιόρρυθμος και εκρηκτικός! Το αίμα του «βράζει»… Ένας ποδοσφαιριστής μαχητής, ένας προπονητής, ο οποίος ξέρει να δουλεύει υπό πίεση, αλλά δεν την αντέχει πάντα- Από το χαστούκι στον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς ως το… 100% malakia, που έγραψε ιστορία στην Ελλάδα, ο Τζενάρο Γκατούζο ξέρει τι θα πει τσαμπουκάς και με το παραπάνω!

Τον γνωρίσαμε, εξάλλου, αυτόν τον… κουζουλό τον Ιταλό όταν ήρθε στην Ελλάδα για να αναλάβει τον ΟΦΗ σε μια θητεία που κράτησε επτά (αξέχαστους για όλους) μήνες και αποδείχθηκε τρελή και παλαβή! Τον μάθαμε από την… καλή και την ανάποδη τον Γκατούζο, αν και δεν περιμέναμε, βέβαια, να τον δούμε από κοντά για να αντιληφθούμε την τρέλα που κουβαλά, διότι αυτή έτσι κι αλλιώς ήταν γνωστή από την περίοδο που ακόμα έπαιζε μπάλα.

Στις 5 Ιουνίου 2014 υπέγραψε στον ΟΦΗ ο Γκατούζο, στις 30 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους αποχώρησε από τους Κρητικούς. Σε επτά μήνες, ο τρελοΙταλός πρόλαβε να αφήσει το στίγμα του στην Ελλάδα.

Συνοπτικά η παρουσία του στον πάγκο της κρητικής ομάδας «σημαδεύτηκε» από απειλές περί αποχώρησης του ίδιου και των συνεργατών του λόγω καθυστέρησης πληρωμών, από αναίρεση των απειλών και δηλώσεις ότι δεν ενδιαφέρεται για τα χρήματα, αλλά για το ποδόσφαιρο, από παραιτήσεις και ανακλήσεις παραιτήσεων κατόπιν πίεσης από οπαδούς, από ταραχώδεις συνεντεύξεις Τύπου και από αποκαλύψεις ότι ο ίδιος πλήρωνε τους παίκτες.

Κοινώς, δεν πλήξαμε καθόλου μαζί του, τον οποίο (καλώς) υποδεχθήκαμε ως έναν από τους πιο σπουδαίους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη και (καλώς;) αποχαιρετήσαμε ως έναν μάλλον γραφικό τύπο.

Περίπου δύο εβδομάδες πριν υπογράψει στον ΟΦΗ, ο Γκατούζο είχε ταξιδέψει στην Κρήτη για να δει από κοντά το γήπεδο και τις προπονητικές εγκαταστάσεις. Λογικό. Στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού συζήτησε, φυσικά, και με τον Μάνθο Πουλινάκη, τα βρήκαν σε όλα και πια αναμενόταν η επίσημη ανακοίνωση. Με το που πάτησε Ιταλία, όμως, το «ναι» έγινε «όχι», οι διαπραγματεύσεις άρχισαν και πάλι, το «όχι» έγινε ξανά «ναι» και οι υπογραφές «έπεσαν».

Ο Ιταλός υποσχέθηκε δυνατές μεταγραφές (καθώς είχε πρόσωπο στην... ποδοσφαιρική κοινωνία και μετρούσε), μέχρι και Ντελ Πιέρο έταξε, αλλά τελικά ο θρύλος της Γιουβέντους προτίμησε τότε την Ινδία για τα τελευταία ένσημα της καριέρας του.

Σαν να μην έφταναν αυτά, ο Γκατούζο πήρε το δίπλωμα UEFA PRO μόλις τον Σεπτέμβριο του 2014, κάτι για το οποίο είχε παραλείψει να ενημερώσει την διοίκηση των Κρητικών.

Στις πρώτες δηλώσεις του ο Ιταλός... πετούσε στα σύννεφα. «Είμαι χαρούμενος γιατί μου είχε λείψει αυτή η δουλειά. Ανυπομονώ να ξεκινήσει η νέα περιπέτεια μου. Αναζητούσα ένα υγιές πρότζεκτ και με έπεισαν ότι ο ΟΦΗ έχει ένα τέτοιο. Ο ΟΦΗ είναι μια μεγάλη ευκαιρία για μένα. Είχα πρόταση και από την Ουγγαρία όμως την αρνήθηκα. Ο πρόεδρος μου είπε ότι θέλει να κερδίσει το πρωτάθλημα αλλά όταν του ζήτησα να πάρει παίκτες, εκείνος μου είπε όχι» ήταν τα λόγια του στη «Gazzetta dello Sport».

Ο «Ρίνο» είναι... εκρηκτικός. Αυτό ήταν γνωστό. Από την αρχή κάτι δεν πήγαινε καλά. Για παράδειγμα, κάποιοι ποδοσφαιριστές έκαναν παράπονα για τον τρόπο των προπονήσεων. Τα είπαν στη διοίκηση, τα έμαθε ο Γκατούζο και ζήτησε εξηγήσεις από τους αρχηγούς. Αυτοί διέψευσαν, αποδίδοντας τη... σύγχυση στους κακούς δημοσιογράφους, αλλά κάποιος έπρεπε να «πληρώσει» τα νεύρα.

Ο Μιχάλης Φραγκουλάκης και ο Σήφης Δασκαλάκης εκδιώχθηκαν ως ανεπιθύμητοι, καθώς κάποιος... καλοθελητής ενημέρωσε τον Ιταλό ότι οι δύο παίκτες τον ειρωνεύτηκαν, αυτοί τον κατηγόρησαν ως ψεύτη, αυτός δεν τους πίστεψε τελικά και ακολούθησε χαμός!

«Όταν βγαίνεις μπροστά σε όλους τους παίκτες και λες δεν θέλω να τους βλέπω, τους πληρώνω το συμβόλαιο να φύγουν και μετά το διαψεύδεις... Να βγει και να ορκιστεί στην οικογένειά του να δούμε αν είναι μάγκας. Αν μετριέται έτσι αυτή η κατάσταση. Ήταν μπροστά όλη η ομάδα» είχε πει σχετικά ο Δασκαλάκης.

Μετά το παιχνίδι με την Ξάνθη, ο Γκατούζο «ξαναχτύπησε». Σχεδόν κυριολεκτικά, καθώς επιτέθηκε στον Σίσιτς και χρειάστηκε η παρέμβαση των πιο ψύχραιμων για να αποφευχθούν τα χειρότερα. «Μπορεί να πει οτιδήποτε για μένα. Ότι είμαι μαλ@@@@ς, ότι δεν είμαι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα και να με προσβάλει έτσι. Δεν φτάνει που παίζω τέσσερα χρόνια απλήρωτος, που πληρώνω τα πάντα από την τσέπη μου για να μπορέσω να επιβιώσω όπως και τα περισσότερα παιδιά, μου δημιουργεί πρόβλημα αφού πλέον δεν μπορώ να κυκλοφορήσω πουθενά στο Ηράκλειο. Όχι, μη με γ@@@ς έτσι» είπε τότε ο Σλοβένος στην εφημερίδα «Goal» σχετικά με το περιστατικό.

Στις 26 Οκτωβρίου 2014, ο ΟΦΗ έχασε από τον Αστέρα Τρίπολης και ο Γκατούζο υπέβαλε παραίτηση καταγγέλλοντας ότι δεν μπορούσε να δουλέψει υπό τις συνθήκες που υπήρχαν στον σύλλογο. Η παραίτηση ανακλήθηκε μετά την επίσκεψη οπαδών στο σπίτι του. Ο Γκατούζο το ξανασκέφτηκε με ηρεμία και αποφάσισε να μείνει. Μέχρι να φύγει...

Μετά τον αγώνα με τον Ατρόμητο, ζήσαμε το... επικό ξέσπασμά του μετά από ερώτηση για το αν ισχύουν τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να αποχωρεί. Άστραψε και βρόντηξε ο Γκατούζο και, μάλιστα, στα ελληνικά. «Αυτή η ομάδα, είναι η δική μου ομάδα. Είμαι ο καπετάνιος του καραβιού και ποτέ δεν θα αφήσω το καράβι. Είναι πολύ εύκολο στα 37 μου να ξυπνήσω μια ημέρα και να πω φεύγω. Όσα γράφουν οι εφημερίδες είναι ola malakia, 100% malakia».

Και συνέχισε σε... άπταιστα ελληνο-αγγλικά: «Σας είπα, καμία φορά χάνουμε, καμία φορά κερδίζουμε. Αυτοί οι τύποι που έγραψαν αυτά, δε σέβονται εμένα, ούτε την Κρήτη, ούτε τον κόσμο του ΟΦΗ. Το ξέρω ότι έχουμε προβλήματα αλλά πολλές ομάδες στην Ευρώπη δεν έχουν προβλήματα; Δεν μου αρέσει η δικαιολογία ότι δεν παίζει κάποιος παίκτης επειδή δεν έχει χρήματα. Να πάνε να γαμ@@@@ν. Me, stay. Μe no finish the school... Everyday malakia, everyday malakia».

Περίπου ένα μήνα μετά την οριστική και αμετάκλητη αποχώρησή του από τον πάγκο του ΟΦΗ, μίλησε στην ιστοσελίδα neakriti, στράφηκε εναντίον του Μάνθου Πουλινάκη και αποκάλυψε ότι ο ίδιος έδινε χρήματα στους παίκτες, οι οποίοι δεν είχαν να φάνε. «Υποσχέθηκα ότι θα έρθουν Ιταλοί επενδυτές, αλλά κάθε μέρα έβγαινε και κάτι καινούριο. Στις 8 Ιανουάριου έπρεπε να πληρώσουμε 150 χιλιάδες ευρώ και είχα βρει αυτά τα λεφτά. Είχα βάλει σ' αυτή τη διαδικασία άτομα σοβαρά και σωστά, αλλά μετά τις 8 Ιανουαρίου υπήρχε άλλο ένα γράμμα, που λέει ότι πρέπει να πληρώσουμε 50 χιλιάδες ευρώ. Σε ότι αφορά τους παίκτες, στις 23 Δεκεμβρίου εγώ τους έδωσα 30 χιλιάδες ευρώ από την τσέπη μου. Τις μέρες που ακολούθησαν οι παίκτες ερχόντουσαν σε μένα να ζητήσουν χρήματα, κάτι φυσιολογικό, από τη στιγμή που είχαν να πληρωθούν από πέρυσι. Δεν είχαν λεφτά για να φάνε και δικαιολογημένα ζητούσαν τα χρήματα από μένα. Καταλαβαίνεις, ότι σε άτομα με τα οποία συνεργάζομαι χρόνια, δεν μπορώ να εκτεθώ. Όσον αφορά το χρέος και τα αναλυτικά στοιχεία, δεν μπορούσες να καταλάβεις τίποτα. Ο μόνος που καταλάβαινε ήταν ο κ. Πουλινάκης. Έχω να πω, ότι έμεινα έξι μήνες στον ΟΦΗ αποκλειστικά για αυτούς και για την πόλη. Σίγουρα όχι για τα χρήματα και για να δημιουργήσω προβλήματα στον ΟΦΗ. Πώς γίνεται ένας πρόεδρος που είναι τρία χρόνια περίπου στην ομάδα, να μην έχει επικοινωνία με τον προπονητή για τρεις μήνες; Από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό και μετά ο πρόεδρος δεν μου μίλησε ποτέ. Δεν άφησε ούτε ένα ευρώ στην ομάδα για να γίνουν οι μετακινήσεις της αποστολής. Τι άλλο να πω; Πέρασαν δυόμισι μήνες, που δε μου μιλούσε ο πρόεδρος. Ποτέ».

Και κάπως έτσι του είπαμε... addio! Μετά πήγε στην Πίζα και στη Νάπολι, κατόπιν στη Μίλαν τη φετινή σεζόν στη Βαλένθια, όπου άντεξε ως τον Ιανουάριο. Πάλι καλά… Στη Φιορεντίνα είχε υπογράψει 25 Μαΐου, στις 17 Ιουνίου, πριν καλά καλά αρχίσει να ισχύει το συμβόλαιό του, αποχώρησε.

Όχι ότι δεν ξέρουν όλοι με ποιον έχουν να κάνουν. Πολλές φορές ως ποδοσφαιριστής, συνήθως παρασυρμένος από το πάθος του μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κατάφερε να… μπλέξει. Όπως όταν (έφτασε και) χαστούκισε τον (κατά είκοσι πόντους ψηλότερό του) Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, τον Σεπτέμβριο του 2003, και αποβλήθηκε, όταν το… έριξε στο κυνηγητό με τον Κρίστιαν Πόουλσεν, το 2005, σε αναμέτρηση με τη Σάλκε, για να υπερασπιστεί τον Κακά ο οποίος είχε δεχθεί ένα σκληρό μαρκάρισμα, όταν το 2011 δεν είχε κανένα πρόβλημα να πιάσει από τον λαιμό τον βοηθό προπονητή της Τότενα, Τζο Τζόρνταν.

Δεν άλλαξε τις… συνήθειές του ως προπονητής, έκανε αυτά που έκανε στον ΟΦΗ, έφτασε σε παιχνίδι της Σιόν, στην πρώτη εμπειρία του ως προπονητής χωρίς ακόμα να έχει «κρεμάσει» τα παπούτσια του, για να διαμαρτυρηθεί για τις αποφάσεις του διαιτητή να του αρπάξει την κίτρινη κάρτα και να του την δείξει.

Αυτή είναι η πλευρά του που βλέπουν όλοι… Υπάρχει και η άλλη. Είναι ίσως η πιο αδύναμη, αυτή που δεν θέλει ο ίδιος να αφήσει να φανεί διότι δεν επιθυμεί να έχει πάνω του βλέμματα οίκτου. Η αδερφή του πέθανε το καλοκαίρι του 2020 σε ηλικία 37 ετών. Ο «Ρίνο» χρειάστηκε λίγους μήνες μετά να διαψεύσει τις φήμες που έκαναν λόγο και για τον δικό του θάνατο.

«Ακουσα φήμες ότι είμαι νεκρός, ότι έχω ένα μήνα ζωής. Εχω μια ασθένεια που ονομάζεται μυασθένεια, είναι δέκα χρόνια που υποφέρω, είναι η τρίτη φορά που μου συμβαίνει αλλά θα περάσει... Αν πονάω; Ειλικρινά είναι δύσκολο ακόμη και το να στέκεσαι στα πόδια σου. Μόνο ένας τρελός όπως εγώ μπορεί να σταθεί στα πόδια του με αυτό το πρόβλημα. Αλλά θέλω να είμαι πάντα σκληρός, πάντα εκεί. Υπάρχουν χειρότερα στη ζωή.

Κάνω αυτό που μου αρέσει, αυτό που είναι η ζωή μου. Και αν μία μέρα φύγω, θέλω να γίνει όπως αρέσει σε μένα, εκεί όπου πέρασα μια ζωή, στο κέντρο του γηπέδου. Και θέλω να πω στους νέους ότι η ζωή είναι ωραία και πρέπει να την αντιμετωπίζουμε χωρίς φόβο, χωρίς να κρυβόμαστε» απάντησε.

Κρύφτηκε ποτέ ο Γκατούζο; Όχι, βέβαια. Ούτε το πάθος του έκρυψε, ούτε τον τσαμπουκά του, ούτε το θυμικό του καταπίεσε. «Είτε κάνεις κάτι σοβαρά, είτε δεν το κάνεις καθόλου» όπως έχει πει.