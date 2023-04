Βραζιλία: Επεισόδια στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ανάμεσα σε οπαδούς της Σάντος και της Γκρέμιο (vid)

Με συμπλοκές οπαδών σημαδεύτηκε η πρεμιέρα του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος και συγκεκριμένα στην αναμέτρηση ανάμεσα στην Γκρέμιο και τη Σάντος.

Μετά το πέρας του ημιχρόνου, το οποίο βρήκε την ομάδα του Λουίς Σουάρες να προηγείται με 1-0 χάρη στο γκολ του Ματουράνο στο 44', οι οπαδοί των δύο ομάδων βρήκαν ευκαιρία να έρθουν σε συμπλοκή με τους οπαδούς της Σάντος να εισέρχονται στη θύρα των γηπεδούχων.

Οι οπαδοί των φιλοξενούμενων σκαρφάλωσαν στα κάγκελα και μετά εισέβαλαν στο διάζωμα όπου βρίσκονταν οι οπαδοί της Γκρέμιο για να αποσπάσουν το πανό τους.

Αποτέλεσμα αυτού, ήταν να παρέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις ούτως ώστε να ηρεμήσουν τα πράγματα. Υπενθυμίζεται δε, πως ο αγώνας διεξήχθη στο «Αλφρέδο Χακόνι» και όχι στη φυσική έδρα της Γκρέμιο, λόγω τιμωρίας που κουβαλά από την περσινή σεζόν.

Briga generalizada entre torcedores do Santos e do 🇪🇪#Grêmio no Estádio Alfredo Jaconi.@rdgrenal pic.twitter.com/LLwHldqjT0