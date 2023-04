«Ο Μαρινάκης ψάχνει να αγοράσει ομάδα στην Ιταλία»

Μετά τη Νότιγχαμ Φόρεστ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, όπως φαίνεται, θέλει να αγοράσει ακόμη μία ομάδα από το εξωτερικό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Sun, ο Μαρινάκης επιθυμεί να γίνει ιδιοκτήτης και σε μία ομάδα από τη Serie A.

Ωστόσο, ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το ποια ομάδα θέλει να αποκτήσει ο Μαρινάκης, με τους συμβούλους του να εξετάζουν κάθε περίπτωση και κάθε ενδεχόμενο, θέλοντας να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που θα προκύψουν.

EXCLUSIVE: Nottingham Forest owner Evangelos Marinakis looking to snap up Italian club in Serie A https://t.co/LQH0Mbjlze