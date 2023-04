Non stop ο Γιακουμάκης: Σκόραρε για τέταρτο συνεχόμενο ματς στο MLS (vid)

Ο Έλληνας επιθετικός έχει κάνει ένα από τα καλύτερα ξεκινήματα στην ιστορία του αμερικανικού πρωταθλήματος, «πληγώνοντας» την άμυνα και της Τορόντο.

Συγκεκριμένα, στο 4ο λεπτό της αναμέτρησης της Ατλάντα με το Τορόντο, ο Γιακουμάκης άνοιξε το σκορ για την ομάδα του με υπέροχη κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Έτσι, ο Έλληνας διεθνής έφτασε τα τέσσερα γκολ σε ισάριθμες εμφανίσεις στην βασική ενδεκάδα της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, δείχνοντας ασταμάτητος.

Four starts and 4️⃣ goals for our Tank 😤 pic.twitter.com/D0x0ttqaG5