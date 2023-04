Μανέ: «Μου λείπει η Λίβερπουλ!»

Λίγες ημέρες μετά το επεισόδιο με τον Λιρόι Σανέ και τον παραγκωνισμό του στην Μπάγερν, προστίθεται ένα νέο επεισόδιο για τον Σαντιό Μανέ, που φαίνεται ότι έχει μετανιώσει για την επιλογή του να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ.

«Μου λείπει η Λίβερπουλ. Ήταν λάθος η απόφασή μου να φύγω από εκεί», ανέφερε στον στενό του κύκλο ο Σαντιό Μανέ, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Liverpool Echo.

🚨 NEW: Sadio Mane has told friends he misses Liverpool and is keen to return to the Premier League this summer. #lfc [football insider via liverpool echo] pic.twitter.com/4QxAwsJEOT