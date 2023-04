Ο Κράμαριτς παραδέχθηκε την βουτιά του στο φάουλ που ισοφαρίστηκε η Μπάγερν

Ο Κροάτης επιθετικός κλήθηκε να απαντήσει στα όσα είπε ο Τόμας Μίλερ μετά το τέλος του αγώνα, αφού ο αρχηγός της Μπάγερν σημείωσε ότι ο Κράμαριτς έπεσε πολύ... εύκολα.

«Η αλήθεια είναι πως βούτηξα λίγο, νομίζω πως ο Τόμας ξέρει πώς είναι το ποδόσφαιρο. Όταν νιώσεις μια επαφή έξω από την περιοχή, γνωρίζεις πως έχεις την ευκαιρία να σκοράρεις», παραδέχθηκε ο Κράμαριτς.

Andrej Kramarić admits he dived to win the free-kick that led to the equalizer: "It was a bit of a dive from me. I think Thomas knows how football works. If you feel a little contact in the dangerous area, then you know there's an opportunity for a goal." [Sky] pic.twitter.com/cuHLNJNTZv