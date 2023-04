Άγριο κράξιμο στον ιδιοκτήτη της Τσέλσι από τον κόσμο! (vids)

Καζάνι που βράζει είναι η Τσέλσι μετά την νέα εντός έδρας ήττα από την Μπράιτον. Πριν το τέλος του ματς, μερίδα φιλάθλων που βρισκόταν πάνω από τα επίσημα, άρχισε να ζητά εξηγήσεις για την άθλια εικόνα της ομάδας από τον Αμερικανό ιδιοκτήτη Τεντ Μποέλι.

Εκείνος άνοιξε έντονο διάλογο μαζί τους και το θερμόμετρο ανέβηκε για πρώτη φορά τόσο πολύ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αμερικανός ιδιοκτήτης των μπλε κατευθύνθηκε οργισμένος στα αποδυτήρια της ομάδας για να μιλήσει στους παίκτες, μετά από μία ακόμα ταπεινωτική εντός έδρας ήττα, που τελείωσε τις ελπίδες των Λονδρέζων για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο.

