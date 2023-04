Η γριά η κότα έχει το ζουμί!

Οι περισσότεροι κατηγόρησαν την διοίκηση της Κρίσταλ Πάλας όταν αποφάσισε να απολύσει τον Πατρίκ Βιεϊρά, ο οποίος μέσα στο 2023 μετρούσε μόλις μία νίκη και είχε φέρει την ομάδα του πολύ κοντά στην ζώνη του υποβιβασμού.

Ακόμα περισσότερο σχολιάστηκε η επιλογή να δοθεί το τιμόνι στον 75χρονο Ρόι Χότζον, όμως μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, η επιλογή αυτή έχει αποφέρει καρπούς.

Με το 0-2 στην έδρα της Σαουθάμπτον, η Κρίσταλ Πάλας έκανε το 3 στα 3 με τον νέο της τεχνικό, έχοντας μάλιστα σκοράρει 9 φορές σε αυτά τα παιχνίδια, όσα είχε πετύχει συνολικά με τον προηγούμενο προπονητή της στα 16 προηγούμενα παιχνίδια πρωταθλήματος!

9 - Crystal Palace have scored nine goals in three Premier League matches since Roy Hodgson returned to the club, which is as many as they had netted in their previous 16 league games between November 2022 and March 2023 (9). Formula. pic.twitter.com/41eyCp81xl