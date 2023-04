Ο Παρέδες έδωσε την φανέλα του σε φίλο της Γιουβέντους και έκανε έξαλλο τον Αλέγκρι (vid)

Η Γιουβέντους έκανε βήμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Europa League, επικρατώντας της Σπόρτινγκ με 1-0, ωστόσο λίγο πριν από το φινάλε της αναμέτρησης ο Μαξ Αλέγκρι έγινε έξαλλος με τον Παρέδες.

Ο λόγος ήταν μια αδιανόητη γκάφα του Αργεντινού χαφ, που νόμιζε ότι δεν θα αγωνιστεί και έδωσε την φανέλα του σε φίλαθλο της Γιουβέντους, με αποτέλεσμα την ώρα που ήταν να μπει ως αλλαγή να τρέχει στα αποδυτήρια για να βρει νέα εμφάνιση.

Αυτό το σκηνικό εξόργισε τον προπονητή της Γιουβέντους, που άρχισε να ωρύεται με την σπασμωδική κίνηση του ποδοσφαιριστή του.

#Allegri non ha preso benissimo che #Paredes, al momento del cambio, si sia fatto trovare senza la maglia appena regalata a un tifoso pensando di non essere più inserito.



Per quanto mi riguarda ha reagito pure bene... pic.twitter.com/voWItjNGTE