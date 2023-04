Τότεναμ, Γιουνάιτεντ και Άρσεναλ στο κόλπο για τον Φάτι

Σύμφωνα με ρεπορτάζ δημοσίευμα της βρετανικής «Sun», τόσο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όσο και η Άρσεναλ και η Τότεναμ φαίνεται πως εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του νεαρού Ισπανού εξτρέμ, θέλοντας να επωφεληθούν από τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί γύρω από την υπόθεση και να αποκτήσουν ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ισπανικού πρωταθλήματος.

Να θυμίσουμε πως ο Φάτι έχει συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα μέχρι το καλοκαίρι του 2027, ενώ, αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της, έχοντας αγωνιστεί σε όλες τις ηλιακές ομάδες του συλλόγου.

