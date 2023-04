Κλοπ για Μπέλιγχαμ: «Αν ένα παιδί ζητήσει μία Φεράρι για τα Χριστούγεννα, του λες ότι δεν μπορείς να την αγοράσεις»

Εδώ και μερικές ημέρες η Λίβερπουλ το... ξέκοψε για την απόκτηση του 24χρονου Άγγλου άσου από τη Ντόρτμουντ, με τον παίκτη να αναμένεται να είναι από τους πιο περιζήτητους κατά τη θερινή μεταγραφική περίοδο.

Οι Βεστφαλοί θέλουν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ για να δώσουν τον παίκτη και ο αγγλικός σύλλογος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις.

Ο Κλοπ ρωτήθηκε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου εν όψει της αναμέτρησης με τη Λιντς για την Πρέμιερ Λιγκ και απάντησε:

«Δεν ξέρω γιατί μιλάμε για πράγματα που θεωρητικά δεν μπορούμε να έχουμε. Εάν εάν παιδί ζητήσει μία Φεράρι για τα Χριστούγεννα του λες ότι δεν μπορούμε να την πληρώσουμε και δεν μπορείς να οδηγήσεις! Τι χρειαζόμαστε και τι θέλουμε προσπαθούμε σίγουρα να πάμε και να το πάρουμε.

Υπάρχουν ωστόσο στιγμές όπου πρέπει να αποδεχτείς πως κάτι δεν είναι πιθανό και να παραμερίσεις για να κάνεις διαφορετικά πράγματα».

