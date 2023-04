Ζιντάν ή Μουρίνιο: Ο επόμενος στόχος μετά τον Κριστιάνο!

Ρέστα για ένα μεγάλο όνομα προπονητή που θα ταρακουνήσει τον πλανήτη δίνει η Αλ-Νασρ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Σαουδάραβες που απέλυσαν τον Ρούντι Γκαρσία έχουν ως πρώτο στόχο τον Ζινεντίν Ζιντάν, στον οποίο προσφέρουν γη και ύδωρ να ακολουθήσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Ριάντ.

Ως εναλλακτική λύση φέρεται να είναι ο Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι θα τιμήσει το συμβόλαιο του και θα παραμείνει στην Ρόμα και την επόμενη σεζόν.

Exclusive | Having sacked Rudi Garcia, Al-Nassr want Zinedine Zidane to be their next head coach. Cristiano Ronaldo is involved in attempts to bring the Frenchman to Saudi Arabia.



Jose Mourinho another option under consideration. https://t.co/5p9Ktm7udw