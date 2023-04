Με Ανδρούτσο και Βαλμπουενά ο Ολυμπιακός κόντρα στην ΑΕΚ

Με σύστημα 4-2-3-1 παρατάσσει τον Ολυμπιακό ο Ζοσέ Ανιγκό για τη ρεβάνς κυπέλλου κόντρα στην ΑΕΚ.

Συγκεκριμένα, ο Πασχαλάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια, με τους Ανρούτσο, Μπα, Σισέ και Ρεάμπτσιουκ στην τετράδα της άμυνας, με τον Παπασταθόπουλο να μένει στον πάγκο μετά το σοβαρό λάθος κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Στο κέντρο θα βρίσκονται οι Εμβιλά και Χουάνγκ, με τους Φορτούνη, Μπιέλ και Βαλμπουενά μπροστά τους, ενώ στην κορυφή της επίθεσης ξεκινά ο Σεντρίκ Μπακαμπού.

Αναλυτικά η 11άδα: Πασχαλάκης, Ανδρούτσος, Μπα, Σισέ Ρέαμπτσιουκ, Χουάνγκ, Εμβιλά, Φορτούνης, Μπιελ, Βαλμπουενά, Μπακαμπού.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #GreekCup #OLYAEK #Stoiximan pic.twitter.com/he8JwLrbn8