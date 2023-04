Ετοιμάζει πρόταση για Μέσι η Μπαρτσελόνα - Σύμμαχός της ο παίκτης!

Ναι, καλά καταλάβετε... Ο πρόλογος αφορά στον Λιονέλ Μέσι με τους Καταλανούς να είναι έτοιμοι να καταθέσουν επίσημη πρόταση πάρα πολύ σύντομα. Και αυτά εν μέσω της δημοσιοποίησης του «Λίο» να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν με πληροφορίες από τον στενό κύκλο του Αργεντινού σούπερ σταρ να αναφέρουν πως πως θέλει να γυρίσει πίσω στη Βαρκελώνη, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του.

«Είμαστε τρελαμένοι με την επιστροφή του Μέσι και θα κάνουμε τα πάντα για να γίνει αυτό. Ο Μέσι είναι ακόμα το νούμερο ένα στον κόσμο. Τον χρειαζόμαστε απεγνωσμένα. Από ματιάς ποδοσφαίρου η επιστροφή του θα είναι τεράστια», αναφέρει μια πηγή από το περιβάλλον της Μπαρτσελόνα.

🚨🚨✅| FC Barcelona are preparing an offer for Leo Messi! A source from the dressing room says:



“We are mad for Messi's return, we will do everything we can for his return. Messi is still number 1 in the world. We need him badly. From a football perspective, his return would be… pic.twitter.com/OuvJ8kfmqP