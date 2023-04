Ο Γκρίλις κάνει τη διαφορά στο παιχνίδι της Μάντσεστερ Σίτι (pic)

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είναι ο «εκτελεστής», ο Τζακ Γκρίλις είναι ο... δημιουργός για την Μάντσεστερ Σίτι. Ο Άγγλος εξτρέμ διανύει μια άκρως παραγωγική σεζόν, ξεδιπλώνοντας στο γήπεδο την ποιότητά του. Κάτι που φάνηκε σε ακόμα ένα παιχνίδι του Champions League.

Ο Γκρίλις είναι ο παίκτης από τον οποίο ξεκινούν οι περισσότερες επιθετικές προσππάθειες της Σίτι, κάτι που αποτυπώνεται και στους αριθμούς. Πιο συγκεκριμένα, είναι ο παίκτης που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες ευκαιρίες από κάθε άλλον στη διοργάνωση, με 22.

Για την ακρίβεια, 22 φάσεις έχουν ξεκινήσει από τα πόδια του Γκρίλις, κάτι που δείχνει την επιρροή του στο παιχνίδι της ομάδας του Γκουαρντιόλα.

Jack Grealish has created 22 chances for Manchester City in the #UCL this season.



