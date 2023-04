O Μπεν Τσίλγουελ ήταν από τις βασικές επιλογές των Λονδρέζων στα αριστερά, παρότι έμεινε εκτός λόγω προβλήματος τραυματισμού.

Φέτος έχει μέχρι στιγμής 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό δύο γκολ και τέσσερις ασίστ. Συνολικά έχει 80 συμμετοχές με τους μπλε, έχοντας απολογισμό εννιά γκολ και δώδεκα ασίστ.

Two more years for @BenChilwell! 😁