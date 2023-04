Στο στόχαστρο της Ρεάλ Μαδρίτης ο Φιρμίνο

Την περίπτωση της απόκτησης του Ρομπέρτο Φιρμίνο ο οποίος θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ φαίνεται πως εξετάζει η Ρεάλ Μαδρίτης σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός που εντάχθηκε στους «κόκκινους» το καλοκαίρι του 2015, δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του αναφορικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ωστόσο η επιθυμία του είναι να ενταχθεί σε μια ομάδα στην οποία θα κατέχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Ρομπέρτο Φιρμίνο βρίσκεται στη Λίβερπουλ από τον Ιούλιο του 2015 και με τη φανέλα των «κόκκινων» έχει καταγράψει μέχρι σήμερα 359 συμμετοχές, με απολογισμό 109 γκολ και 79 ασίστ.

🚨 NEW: Real Madrid are reportedly considering a move for Liverpool star Roberto Firmino at the end of the season. #lfc [el nacional via liverpool echo] pic.twitter.com/EKkUhPEx16