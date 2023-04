Ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νταν Σμιθ η Λέστερ

Οι ιθύνοντες της Λέστερ μετά το «ναυάγιο» στις διαπραγματεύσεις με τον Τζέσι Μαρτς, στράφηκαν στην περίπτωση του Νταν Σμιθ, με την συμφωνία να ολοκληρώνεται αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Η Λέστερ ανακοίνωσε την πρόσληψη του Νταν Σμιθ, που θα αντικαταστήσει τον Μπρένταν Ρότζερς, ενώ στο επιτελείο του Άγγλου προπονητή θα βρίσκεται και ο Τζον Τέρι.

We are pleased to announce the appointment of Dean Smith as the Club’s First Team Manager until the end of the 22/23 season 🔷