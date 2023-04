«Διαδήλωση» στο Καμπ Νου για τον Μέσι (pic)

Οι φίλαθλοι των Καταλανών, φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Αργεντινού σταρ, ενώ η πλειονότητα των οπαδών της Μπαρτσελόνα, πήγε στο Καμπ Νου φορώντας φανέλες του Μέσι.

Τα σενάρια για το μέλλον του Αργεντινού σταρ έχουν φουντώσει και οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα φρόντισαν για ακόμη μια φορά να στείλουν μήνυμα στη διοίκηση των Καταλανών για την επιστροφή του Μέσι.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης με την Χιρόνα, το Καμπ Νου σείστηκε από την ιαχή «Μέσι, Μέσι», με τους φίλους των Καταλανών να μετατρέπουν το ματς σε «διαδήλωση».

🚨🚨✅| JUST IN: The Spotify Camp Nou once again chanting Leo Messi's name in the 10th minute of the match. pic.twitter.com/S6Rch0GPaC