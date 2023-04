Τρομερό σκηνικό με πρωταγωνιστή τον Τζόλη: Χτύπησε οπαδό με σουτ και του χάρισε τη φανέλα του (vid)

Ο Χρήστος Τζόλης στην προθέρμανση πριν τον αγώνα της Νόριτς με την Ρόδεραμ έπιασε ένα δυνατό αλλά άστοχο σουτ και πέτυχε στο πρόσωπο έναν οπαδό της ομάδας του που ήταν στις εξέδρες και κάθονταν ακριβώς πίσω από την εστία.

Αμέσως μετά ο Έλληνας άσος που αντιλήφθηκε το τι συνέβη ανέβηκε στη θύρα που ήταν ο φίλαθλος, του ζήτησε συγγνώμη και του έδωσε μια φανέλα των Καναρινιών.

Κίνηση που χειροκροτήθηκε από όλο το γήπεδο.

Tzolis hit a fan in the warm up with a shot, then asked to come into the stand and give them a shirt to apologise. Good gesture #NCFC 💛💚 pic.twitter.com/kGQEkhogNo