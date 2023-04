Η Ρόμα δεν ξέχασε τον Μανωλά: Πέντε χρόνια από το «χρυσό» γκολ με την Μπαρτσελόνα (vid)

Ήταν 10 Απριλίου του 2018, όταν ο Κώστας Μανωλάς με κεφαλιά έστελνε τη Ρόμα στους «4» του Champions League αποκλείοντας την Μπαρτσελόνα του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Πριν από 5 χρόνια, η Ρόμα με γκολ του Μανωλά στο 82' απέκλειε τους Καταλανούς. Θυμίζουμε ότι στο πρώτο παιχνίδι στο «Καμπ Νου» οι «μπλαουγκράνα» του Ερνέστο Βαλβέρδε νίκησαν εύκολα με 3-1 τη Ρόμα και πήγαιναν στο «Ολίμπικο» για την ολοκλήρωση της αποστολής των ημιτελικών. Όμως ο Μανωλάς λίγο πριν το φινάλε του αγώνα πέτυχε το 3-0 ύστερα από εκτέλεση κόρνερ του Ουντέρ, ο έμπειρος αμυντικός με κεφαλιά νίκησε τον Τερ Στέγκεν και έστειλε τη Ρόμα στους «4» της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε η Ρόμα και θυμήθηκε την σπουδαία στιγμή:



One of the best comebacks in #UCL history. 🤯



Five years ago today! ❤️#ASRoma



pic.twitter.com/lxQje9F6GB