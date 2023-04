Λέστερ: Σε συζητήσεις με τον Μπενίτεθ για να αντικαταστήσει τον Ρότζερς

Πολύ κοντά στο να ανακοινώσουν τον νέο τους προπονητή βρίσκονται οι «Αλεπούδες».

Η Λέστερ πραγματοποιεί μία από τις χειρότερες σεζόν της τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να βρίσκεται αυτή τη στιγμή εντός της ζώνης του υποβιβασμού, ενώ πριν λίγο καιρό προχώρησε και στην απόλυση του Μπρένταν Ρότζερς.

Στη δύσκολη αυτή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ψάχνει τον αντικαταστάτη του Βρετανού κόουτς με τις τελευταίες πληροφορίες να αναφέρουν πως βρίσκεται σε ανοικτή επικοινωνία με τον Ράφα Μπενίτεθ

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται με τον Ισπανό τεχνικό, ενώ η περίπτωση του πρώην προπονητή της Λιντς, Τζέσι Μαρτς, είναι εκτός τραπεζιού.

🚨 Understand Leicester have opened talks with Rafa Benitez as potential new head coach to replace Brendan Rodgers.



Negotiations ongoing trying to find an agreement with the Spanish coach.



Jesse Marsch option, definitely off. 🔵 #LCFC pic.twitter.com/3K6F7DUKsh