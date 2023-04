Η FA βάζει στον «πάγο» τον επόπτη Χατζηδάκη, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα για την αγκωνιά στον Ρόμπερτσον

Η FA ανακοίνωσε πως θα διεξάγει έρευνα για το περιστατικό που εμπλέκει τον επόπτη με ελληνικές ρίζες, Κώστα Χατζηδάκη για την αγκωνιά που έριξε στον Ρόμπερτσον της Λίβερπουλ.

Συγκεκριμένα, ανακοινώθηκε από την PGMOL, πως μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα της αγγλικής ομοσπονδίας, ο συγκεκριμένος ρέφερι δε θα οριστεί σε αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ ή του Κυπέλλου Αγγλίας.

Θέση για το περιστατικό βέβαια, πήρε και ο πρώην αρχιδιαιτητής της Σούπερλιγκ, Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ο οποίος αναφέρει:

«Οι παίκτες μπορούν να ωθήσουν τους αξιωματούχους στα όριά τους. Μπορούν να προκαλέσουν σε σημείο που πιθανόν να μπεις στον πειρασμό να ανταποδώσεις. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Σίγουρα όχι σωματικά. Ο Χατζηδάκης το έκανε και τώρα ο κόσμος θα ζητήσει την αποβολή του, δεδομένου ότι ο Αλεξάνταρ Μίτροβιτς της Φούλαμ θα χάσει οκτώ αγώνες επειδή έσπρωξε τον διαιτητή Κρις Κάβανα τον περασμένο μήνα».

