Οριστική συμφωνία Μίλαν - Ζιρού για επέκταση του συμβολαίου έως το 2024

Σε απόλυτη συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου με τον Ολιβιέ Ζιρού ήρθε η Μίλαν.

Ο Γάλλος επιθετικός, θα παραμείνει κάτοικος Μιλάνου για ακόμη έναν χρόνο, μιας και έδωσε τα χέρια με τους «Ροσονέρι» στο νέο συμβόλαιο που του προτάθηκε και θα του αποφέρει 3.5 εκατ. ευρώ για τον έξτρα χρόνο.

Ο Ζιρού είχε κρούση από την Έβερτον τον περασμένο Γενάρη αλλά δεν έδειξε «ζεστός» στο να επιστρέψει στο νησί ενώ φέτος μετρά 12 γκολ και 6 ασίστ σε 36 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

