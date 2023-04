Γκολάρα του Μαρσέλο φέρνει τον Βίτορ Περέιρα πιο κοντά στην... ανεργία (vid)

Η Φλουμινένσε επικράτησε με 4-1 της Φλαμένγκο και με συνολικό σκορ 4-3 κατάκτησε το τρόπαιο Carioca, το τουρνουά του Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Ο Μαρσέλο αγωνίστηκε βασικός και, μάλιστα, πέτυχε και το πρώτο γκολ του μετά την επιστροφή του στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του.

Και το έβαλε με εντυπωσιακό τρόπο ανοίγοντας το σκορ για τη Φλουμινένσε.

Αυτή η ήττα της Φλαμένγκο είναι πια πιθανό να φέρει την απομάκρυνση του Περέιρα από τον πάγκο της, καθώς οι άνθρωποι του συλλόγου δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι και δεν αποκλείεται να λύσουν τη συνεργασία τους με τον Πορτογάλο τεχνικό.

I love you Marcelo 🤍 pic.twitter.com/PPvaLjf6nV

Na minha opinião esse é o vídeo da final.



O 1° gol do time, a comemoração do Marcelo, a sua alegria, a sua liderança, o seu brilho no olho e sua felicidade explodindo.



Um jogador que ja ganhou de tudo tendo esse comportamento é incrível.



Como é bom te ter aqui, M12. pic.twitter.com/31Pe2hfpOm