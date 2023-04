Χαμός στην Αγγλία: Έρευνα για την αγκωνιά του βοηθού διαιτητή στον Ρόμπερτσον στο Λίβερπουλ - Άρσεναλ (vid)

Ο κυπριακής καταγωγής Άγγλος διαιτητής εμφανίζεται να δίνει αγκωνιά στον Άντι Ρόμπερτσον στην ανάπαυλα του αγώνα, όταν ο Σκοτσέζος μπακ τον προσέγγισε για να διαμαρτυρηθεί. Έτσι η PGMOL ανακοίνωσε ότι ανοίγει έρευνα για τη συμπεριφορά του βοηθού διαιτητή.

"Η PGMOL αντιλήφθηκε ένα περιστατικό που αφορά τον βοηθό διαιτητή Κωνσταντίνο Χατζηδάκη και τον αμυντικό της Λίβερπουλ Άντριου Ρόμπερτσον στο ημίχρονο του Λίβερπουλ - Άρσεναλ στο 'Άνφιλντ'. Θα εξετάσουμε το ζήτημα πλήρως όταν τελειώσει ο αγώνας", ανακοίνωσε η ένωση στη διάρκεια του 2ου μέρους του παιχνιδιού στο Μέρσεϊσαϊντ.

"Γνωρίζω τι συνέβη, αλλά δεν το είδα. Αν συνέβη, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους", υποστήριξε ο Γιούργκεν Κλοπ σε ερώτηση του Sky Sports έπειτα από το παιχνίδι.

