Τρεις συλλήψεις για ομοφοβικά συνθήματα στον αγώνα Γουλβς - Τσέλσι

Οι αγγλικές αρχές προέβησαν στην σύλληψη τριών ατόμων για ομοφοβικά συνθήματα, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Γουλβς κόντρα στην Τσέλσι στο «Μολινό».

Αμφότερες και οι διοικήσεις των δύο ομάδων, καταδίκασαν το συγκεκριμένο συμβάν τονίζοντας πως είναι ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης με τους γηπεδούχους να τονίζουν πως έχουν ξεκινήσει ήδη οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να βρεθούν οι υπαίτιοι των ομοφοβικών συνθημάτων.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στα αγγλικά γήπεδα ενώ γίνεται προσπάθεια να «κοπούν» εξ ολοκλήρου τα ομοφοβικά συνθήματα από τις εξέδρες.

