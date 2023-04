Ινδία: Σκόραρε ξανά με την Κεράλα ο Διαμαντάκος (vid)

Ακόμη μία φορά κατάφερε να βρει δίχτυα στην Ινδία με τη φανέλα της Κεράλα Μπλάστερς ο έμπειρος επιθετικός.

Η ομάδα του Διαμαντάκου νίκησε με 3-1 την Πούντζαμπ στην πρεμιέρα της φάσης των ομίλων του Super Cup, με τον Έλληνα επιθετικό να ανοίγει τον δρόμο της νίκης με 3-1.

Συγκεκριμένα, ο Διαμαντάκος άνοιξε το σκορ με πέναλτι φθάνοντας τα 11 γκολ σε 22 ματς τη φετινή σεζόν.

Δείτε το βίντεο:



