Ο Τζέιμς Μάντισον έκανε ένα μεγάλο λάθος που έφερε το γκολ της Μπόρνμουθ και την εντός έδρας ήττα της Λέστερ με 0-1. Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός έκλεισε το twitter του αφού φοβήθηκε πως θα δεχτεί διαδικτυακή επίθεση από τους οπαδούς της Λέστερ και θέλησε με αυτόν τον τρόπο να την… αποφύγει.

🚨James Maddison has deactivated his twitter after his mistake lead to Leicester’s 1-0 defeat today 👀🦊 #LCFC #LeicesterCity #Leicester pic.twitter.com/U0YBrfy4B6